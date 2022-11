Passagiers van TUI-vlucht al sinds zondag gestrand in Cancún en Varadero met amper informatie: “Beneden alle peil”

Een deugddoende vakantie krijgt voor enkele honderden Belgen een wrange nasmaak. Door technische problemen wordt hun TUI-vlucht telkens uitgesteld . Zo zitten ruim 250 reizigers sinds zondag in het Mexicaanse Cancún te wachten op hun vlucht. Belgen die op weg waren naar Mexico, zitten dan weer vast in het Cubaanse Varadero en kunnen niet eens aan hun vakantie beginnen. Eén constante: ze krijgen amper informatie van TUI.

Wachten, wachten en nog eens wachten. Het is het lot van heel wat landgenoten die gestrand zijn in Cuba met bestemming Cancún wegens technische problemen met het toestel van TUI. En evenzeer voor de Belgen die met hetzelfde toestel zouden moeten terugvliegen van Mexico naar Brussel.

Het is al een echte calvarietocht geweest, zo getuigt Annick Henderickx vanuit Mexico. Zondag krijgt ze op de luchthaven van Cancun te horen dat de vlucht vertraging heeft en pas uren later zal vertrekken. De reizigers krijgen een voucher van TUI van 5 dollar (omgerekend 5 euro) om iets te eten en drinken. De bon blijkt slechts in één eetgelegenheid ingeruild te kunnen worden en daar kost een cheeseburger al snel 12 dollar (12,15 euro). “Het bedrag was ruim onvoldoende”, oordeelt Annick.

Maar de vlucht gaat uiteindelijk helemaal niet door en na middernacht worden de reizigers ondergebracht in een hotel in Cancún. Daar is het urenlang aanschuiven aan de incheckbalie omdat er maar één medewerker van dienst is. De hotelaccommodatie op zich is dan wel weer in orde, zegt Annick aan onze redactie.

Quote Het is zo jammer dat er geen aanspreek­punt is van TUI. Het zou voor ons een hart onder de riem geweest zijn. Maar dit is beneden alle peil Annick Henderickx

“Tot op heden hebben wij niemand van TUI gezien”, vertelt ze. “De communicatie gebeurt hoofdzakelijk per sms.” Zo hebben de reizigers de afgelopen dagen al een paar sms’en ontvangen met een nieuw vertrekuur, maar telkens wordt het vertrek gecanceld. “Het is zo jammer dat er geen aanspreekpunt is van TUI. Het zou voor ons een hart onder de riem geweest zijn. Maar dit is beneden alle peil.”

Quote Eigenlijk worden de passagiers gegijzeld door TUI Francis Deyne

Ook voor de gestrande reizigers in Cuba is het geen lachertje, zo weet Francis Deyne. Hij baat een B&B uit in Mexcio en wacht al dagenlang op twee vriendinnen die bij hem zouden logeren en nog altijd vastzitten in Varadero. Ook zij krijgen heel weinig informatie van TUI. “Er zal een engineer worden ingevlogen om het toestel te controleren”, klinkt het per sms. Bovendien hebben de passagiers eigenlijk geen visum voor Cuba en mogen ze het hotel niet verlaten om uitstappen te maken. “Eigenlijk worden ze gegijzeld door TUI”, meent Francis.

Volgens de laatste stand van zaken zou de TUI-vlucht vandaag om 15:00 uur lokale tijd vertrekken vanuit Cuba naar Cancún, waar de gestrande reizigers zich rond 22:15 zullen mogen opmaken voor een terugvlucht naar Brussel. “We moeten het eerst zien om het te geloven”, zegt Annick. Bovendien zouden de passagiers al om 12 uur uit hun hotel moeten om met de bus naar de luchthaven te worden gebracht. Maar dat weigeren ze. Er is bovendien ook sprake van een ander hotel. “Wij willen eerst zekerheid over onze vlucht”, besluit Annick.