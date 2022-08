Passagiers springen in Spanje uit trein om aan vuurzee te ontsnappen

Frankrijk heeft al 26 pyromanen opgepakt in onderzoek naar bosbranden: “Eén dader deed het voor de ‘opwinding’ van de brandweer­in­ter­ven­ties”

Frankrijk heeft sinds het begin van de zomer al 26 pyromanen gearresteerd in het onderzoek naar de vele bosbranden. De personen worden ervan verdacht bepaalde branden in het land te hebben aangestoken. Onder hen zijn al vier mensen veroordeeld en zitten zes personen in voorlopige hechtenis.

16 augustus