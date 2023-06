Passagiers overleden, bevestigen kustwacht en OceanGate: “Titan hoogstwaarschijnlijk geïmplodeerd”

Gezin met twee moeders is verleden tijd in Italië: openbare aanklager wil niet-biologi­sche moeders schrappen van geboorteak­te

Een openbare aanklager in Noord-Italië heeft de annulering geëist van 33 geboorteakten van kinderen die in 2017 zijn geboren in gezinnen met twee moeders, omdat de naam van de niet-biologische moeder moet worden geschrapt. Deze nieuwe poging van de Italiaanse overheid om gezinnen van hetzelfde geslacht te onderdrukken, zorgt voor veel onbegrip bij pro-lgbtq+ politici in Italië.