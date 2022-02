Passagier levend gevonden na brand op Griekse veerboot

Belg (25) met valies vol cocaïne betrapt in Dominicaan­se Republiek

Op de luchthaven van Punta Cana in de Dominicaanse Republiek is een 25-jarige Belg betrapt met een valies vol cocaïne. Onze landgenoot stond op het punt op een vliegtuig te stappen naar Frankfurt toen de drugs in zijn bagage werden ontdekt.

19 februari