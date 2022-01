Pasgeboren baby gevonden in afvalbak van vliegtuig

Nieuw-Zee­land gaat Britse dj die coronare­gels brak toch niet vervolgen

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten gaan een Britse dj toch niet vervolgen voor het schenden van de coronamaatregelen. Robert Etheridge, ook wel bekend als dj Dimension, was te vroeg uit isolatie gegaan en kreeg later een positieve testuitslag. Hierdoor ontstond angst voor een uitbraak in Nieuw-Zeeland. In het land zijn nog geen lokale uitbraken van de omikronvariant voorgekomen.

