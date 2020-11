Pascal P. die stiefdochters uitleende aan Belgische parenclubs, riskeert zes jaar cel en 'internering’

Zeeuws-VlaanderenTegen Nederlander Pascal P. (47) eist de officier van justitie zes jaar cel plus tbs (terbeschikkingstelling van de regering, ‘internering’) met dwangverpleging. De garagist wordt ervan verdacht jarenlang meerdere minderjarige meisjes te hebben misbruikt, onder wie zijn twee stiefdochters. Ze belandden onder meer in Vlaamse parenclubs.

Ook zou hij drie andere meisjes hebben misbruikt. Pascal P. liet in elk geval een van de dochters honderden keren door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen en in parenclubs, aldus justitie. De dochters werden veelvuldig gedrogeerd met slaapmiddelen, GHB (een verdovingsmiddel) en alcohol.

Het OM vervolgt ook Pascal P.’s vriendin, de 44-jarige Tanja D. uit Terneuzen. Zij zou het misbruik volop hebben gefaciliteerd en haar dochters niet hebben beschermd. De rechtszaak tegen het tweetal begon vrijdag. Tanja D. werd toen onwel en kon het proces niet verder bijwonen. Woensdag bekijkt de rechtbank of haar zaak dan kan worden voortgezet.

Deskundigen hebben geadviseerd Pascal P. tbs met dwangverpleging (het Nederlandse equivalent van internering) op te leggen. De man lijdt aan seksuele stoornissen, waaronder pedofilie, en het gevaar voor herhaling is volgens de deskundigen groot.

“Pascal P. heeft de slachtoffers hun onschuld afgepakt en fysiek en geestelijk zwaar beschadigd”, zei de officier van justitie ter onderbouwing van zijn eis. “Als ik het zelf niet allemaal gelezen zou hebben, zou ik het niet geloven.”

Verknipt

De aanklager sprak van “een zieke relatie” tussen de beide verdachten. Justitie beschikt over een grote hoeveelheid app-berichten tussen Pascal P. en Tanja D. waarin tot in detail wordt gesproken over het misbruik. Ook over het drogeren wordt uitvoerig overlegd. Hoe verknipt de verhoudingen tussen Pascal P., Tanja D. en haar dochter waren geworden, onderstreepte de officier door een appbericht van de oudste dochter aan P. te citeren: “Mag ik het morgen weer met je doen, papa?”

Bij de jongste dochter begon het misbruik toen ze 8 jaar was, heeft ze aan de politie verteld. Ze werd door Pascal P. misbruikt in diens garage in IJzendijke (Sluis) en later in Waterlandkerkje (Sluis), beide zijn plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens haar wist haar moeder daarvan. Dat blijkt volgens de officier ook uit het uitgebreide appverkeer tussen de twee verdachten, waarin het misbruik uitgebreid werd besproken.

De oudste dochter gaf in een verklaring aan dat ze op haar zeventiende werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen om daar seks te hebben met onbekenden. Dat zou zeker honderd keer gebeurd zijn.

Pascal P. heeft de beschuldigingen ten aanzien van D.’s dochters bekend. Zijn ontkenning van het misbruik van de andere meisjes ontkent hij, maar volgens het OM is ook daarvoor genoeg bewijs. De man is eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Toen kreeg hij een tweejarige tbs met voorwaarden opgelegd.

Volledig scherm De garage in het Zeeuws-Vlaamse Waterlandkerkje (Sluis), waar de vorige eigenaar de gruwelijke praktijken uitvoerde. © DJG