Partner van Eva Kaili legt bekentenissen af in onderzoek naar corruptie

Frankrijk Verdachte opgepakt in zaak rond “bosver­krach­ter”: zestiger misbruikte vijf meisjes tussen 1998 en 2008

Al meer dan twintig jaar zoekt de Franse politie naar de dader van een reeks verkrachtingen die tussen 1998 en 2008 plaatsvonden in de buurt van de steden Parijs en La Rochelle. Een 62-jarige verdachte is nu opgepakt in de provincie Seine-et-Marne, in het noorden van het land, zo melden verschillende Franse media. De man is in voorlopige hechtenis genomen en wordt beschuldigd van de verkrachting, ontvoering en opsluiting van vijf jonge meisjes.

