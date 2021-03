Partijgenote (53) van Merkel overlijdt op vlucht vanuit Cuba

LIVE. "Ongelijke toegang tot vaccins in de wereld is grotesk” - Devroey: "Zonder lockdown kunnen cafés op 1 mei niet open”

22 maart Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met maar liefst 42 procent toegenomen. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit in de lift. Afgelopen weekend werden 426 mensen met Covid-19 gehospitaliseerd. “Dat is een klein ziekenhuis dat extra gevuld is”, toont minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich ongerust. De scholen gaan voorlopig niet dicht, maar er komen wel extra omkaderende maatregelen om de periode tot de paasvakantie te overbruggen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.