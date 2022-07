Partij van Japanse premier aan winnende hand bij Senaatsverkiezingen

Achtjarig meisje krijgt telefoon in haar gezicht tijdens ritje in achtbaan: “Heb het fatsoen om sorry te zeggen”

Een achtjarige meisje is gewond geraakt in een attractie in het pretpark Six Flags Magic Mountain in Valencia, Californië. Evie Evans zat in de Twisted Colossus toen een man haar uit het niets raakte met zijn telefoon. Ze hield er een snee op het voorhoofd aan over en had tien hechtingen nodig. Volgens haar familie excuseerde de man zich niet. “Hij deed het niet met opzet”, vertelt de moeder van Evie. “Maar als je verantwoordelijk bent voor een ongeluk, heb dan het fatsoen om sorry te zeggen.”

