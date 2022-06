Partij Boris Johnson raakt twee zetels kwijt in parlement, voorzitter Conservatieven stapt op

Als Boris Johnson straks alsnog valt, wie volgt hem dan op? Een vrouw of voor het eerst een gekleurde premier?

Partijleider en premier Boris Johnson heeft de vertrouwensstemming van zijn eigen Britse Conservatieve Partij nipt gewonnen. Hij haalde het met een kleinere meerderheid dan Theresa May in 2018, die een half jaar later alsnog moest opstappen. Wat als Johnson het finaal toch niet haalt? Een duidelijke opvolger is er nog niet. In de Britse pers circuleert er letterlijk een dozijn namen. Wat wel opvalt, is het grote aantal mensen van kleur, terwijl een vrouw de grootste kanshebber lijkt.

6 juni