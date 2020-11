Partij Aung San Suu Kyi claimt verkiezingsoverwinning Myanmar

Aung San Suu Kyi verweert zich tegen klacht genocide

11 december Het vroegere icoon van de democratie Aung San Suu Kyi heeft in Den Haag elke “genocidaire intentie” ontkend bij het geweld op de Rohingya, een moslimminderheid in haar Myanmar. Suu Kyi, de facto de regeringsleider in het Aziatische land, nam woensdag voor het eerst het woord in Den Haag, voor het Internationaal Strafhof. Ze gaf toe dat het regeringsleger misschien “buitenproportioneel geweld” gebruikt heeft, maar dat bewijst volgens haar niet dat het de bedoeling was om de Rohingya uit te roeien.