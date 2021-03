“Parler waarschuwde FBI veelvuldig voor bestorming Capitool”

Nieuw-Zee­land voert drie dagen betaald verlof in na miskraam

25 maart Vrouwen die een miskraam hadden of bevielen van een doodgeboren kindje hebben voortaan in Nieuw-Zeeland, net als hun partner, recht op drie dagen betaald verlof. Het nieuwe wetsvoorstel - gisteravond unaniem goedgekeurd in het parlement - wil vermijden dat vrouwen in zo’n vreselijk geval zich zouden moeten wenden tot ziekteverlof. De wet wordt gezien als een van de eerste in zijn soort wereldwijd.