Parlementsverkiezingen Senegal zijn test voor presidentiële coalitie

Half miljoen mensen onderteke­nen petitie ter verdedi­ging van Braziliaan­se democratie

In Brazilië hebben al meer dan 500.000 mensen een petitie ondertekend “ter verdediging van de democratie”, onder wie ook grote name in de bedrijfswereld. De petitie komt er na de kritiek van president Jair Bolsonaro op de instellingen en het electoraal systeem. Door zijn opmerkingen bestaat twijfel of hij een eventuele verkiezingsnederlaag zal accepteren.

4:08