Parlementslid VS zwaar gestraft voor video waarin Congresleden met zwaard worden aangevallen

“Dit gaat over wat we nog willen accepteren”

Het Huis van Afgevaardigden keurde de video woensdag in harde bewoordingen af, nadat Ocasio-Cortez eerder al in een betoog haar ongenoegen had geuit tegen Republikeinen die de video niet veroordeelden. "Dit gaat niet over mij of over Gosar, dit gaat over wat we nog willen accepteren", aldus Ocasio-Cortez, het jongste vrouwelijke congreslid ooit. "Waarom is het zo moeilijk om te zeggen dat dit fout is", vroeg ‘AOC’ zich hardop af. Pelosi zei voorafgaand aan de stemming ook dat "dit gaat over intimidatie op het werk en geweld tegen vrouwen". Ze verweet Gosar dat hij nooit zijn excuses had aangeboden. "Het is een tekenfilm, werkelijk?", aldus Pelosi.