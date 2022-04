Parlementsgebouw VS korte tijd ontruimd na misverstand over parachutisten

RECONSTRUC­TIE. De dag die net zo triest en wild werd als Trump zelf aankondig­de

Een dag voor de geschiedenisboeken werd het gisteren in de Verenigde Staten. Maar wat is er precies gebeurd? Was de bestorming van het Capitool op voorhand gepland? Hoe komt het dat de relschoppers zo makkelijk konden binnendringen? En hoe groot is de rol van Trump? Een reconstructie. “Eenmaal je de controle over de trappen van het Capitool verliest, volgen de deuren en ramen snel.”

7 januari