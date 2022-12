Parlement Peru stemt in met vervroegde verkiezingen

Noodtoe­stand in Peru na onrust in hele land

In Peru is voor de komende dertig dagen de noodtoestand afgekondigd na aanhoudende protesten tegen de politieke ontwikkelingen in het Zuid-Amerikaanse land. Op tal van plekken wordt gedemonstreerd tegen de arrestatie van oud-president Pedro Castillo, waarbij in confrontaties met de politie inmiddels zeven mensen zijn omgekomen.

14 december