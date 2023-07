Parlement Israël keurt omstreden juridische hervorming goed, auto rijdt in op manifestanten

UpdateHet Israëlische parlement heeft maandag een omstreden wetsontwerp goedgekeurd dat de bevoegdheid van het Hooggerechtshof beperkt. Het ontneemt aan die rechtbank de mogelijkheid om te oordelen over de “redelijkheid” van een regeringsbeslissing. Bij een protestmars tegen die hervorming, reed een auto op manifestanten in. Daarbij vielen drie gewonden, meldt de politie.

Het incident gebeurde in een plaats ten noorden van Tel Aviv. De manifestanten hadden de rijweg geblokkeerd. Videobeelden op sociale media tonen hoe een wagen in volle vaart op de mensenmassa inreed. De bestuurder is opgepakt na een zoekactie. Het motief is nog niet duidelijk.

Lees ook Biden vraagt Netanyahu juridische hervorming uit te stellen

In het verleden hadden woedende autobestuurders al manifestanten aangereden die uit protest tegen de justitiehervormingen de straten versperden. Al maandenlang gaan tegenstanders regelmatig de straat op om te protesteren tegen de voorgenomen hervormingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stemming over hervorming justitie

In het hele land wordt ook maandagavond weer geprotesteerd door duizenden mensen, nadat het parlement een omstreden wetsontwerp van de hervorming had goedgekeurd. Een meerderheid van de 120 parlementsleden zette maandag het licht op groen. Het wetsontwerp maakt deel van een ruimere hervorming van de rechtsprekende macht in Israël. Premier Benjamin Netanyahu beschuldigt die rechterlijke macht van buitensporige inmenging in de politieke besluitvorming. In Israël is er geen geschreven grondwet. Het Hooggerechtshof heeft er daarom een belangrijke rol in het handhaven van mensenrechten en de rechtsstaat.

De plannen van de rechtse regering-Netanyahu leiden al zeven maanden tot grootschalig protest in het land. Tegenstanders uit brede lagen van de bevolking vrezen dat de hervorming zal leiden tot corruptie en willekeurige benoemingen op belangrijke posten. Maandagochtend riep de Amerikaanse president Joe Biden zijn ambtgenoot nog op de juridische hervorming uit te stellen.

Volledig scherm Manifestanten in Tel Aviv (24/07/23). © AFP

De stemming werd overigens geboycot door oppositieleden, die uit protest de zaal verlieten, zo meldt de Israëlische krant ‘Haaretz’ op zijn nieuwswebsite. Onderhandelingen over een compromis leverden geen resultaat op.

Netanyahu noemt de stemming van het parlement een “noodzakelijke democratische stap”. “Deze stap moet de bevoegdheden opnieuw in evenwicht brengen”, aldus de premier tijdens een televisietoespraak. “We hebben laten stemmen opdat de verkozen regering een beleid kan voeren volgens de beslissing van de meerderheid van de bevolking.”

Reacties

De Israëlische oppositieleider Yair Lapid gaat dinsdagochtend een verzoekschrift indienen bij het Hooggerechtshof tegen de “eenzijdige opheffing van het democratische karakter van de staat Israël”. Hij roept reservisten in het leger ook op om een beslissing van het hoogste gerecht af te wachten vooraleer dienst te weigeren.

Ook de Verenigde Staten hebben teleurgesteld gereageerd op de deels goedgekeurde hervorming. De regering van de belangrijkste internationale bondgenoot van Israël beschouwt het als een “ongelukkig” besluit. “Het is betreurenswaardig dat de stemming vandaag plaatsvond met een zo zwakke meerderheid”, aldus Karine Jean-Pierre, woordvoerster van het Witte Huis. In een persbericht roept ze op om “bredere consensus” over het onderwerp op te bouwen. “We dringen er bij de Israëlische leiders op aan om te werken aan een op consensus gebaseerde aanpak door middel van politieke dialoog.” Gisteren had de Amerikaanse president Joe Biden aan Netanyahu nog gevraagd om de stemming uit te stellen.

Afgelopen weekend onderging de 73-jarige Israëlische premier nog een spoedoperatie voor de implantatie van een pacemaker. Die verliep succesvol.

Volledig scherm Beelden van het protest in Jeruzalem. © Getty Images

Volledig scherm Beelden van het protest in Jeruzalem. © REUTERS

Volledig scherm Beelden van het protest in Jeruzalem. © REUTERS