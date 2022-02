Parlement Australië: “Sorry voor verkrachting en seksueel wangedrag op werkvloer”

Carrefour moet 50.000 euro schadever­goe­ding betalen na zelfdoding van Franse werkneem­ster

De Franse winkelketen Carrefour is door een correctionele rechtbank in Clermont-Ferrand veroordeeld tot een boete van 50.000 euro voor onopzettelijke doodslag. De uitspraak komt er na een zelfdoding van een werkneemster in de vestiging in Thiers in 2017.

