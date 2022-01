Parket vraagt seponering verkrachtingszaak tegen Franse minister van Binnenlandse Zaken

Griekenland Minstens één dode bij storm in Grieken­land

Als gevolg van zwaar onweer is in Griekenland zeker één dode gevallen. De hulpdiensten vonden het lichaam van de man in een rivier ten zuiden van de stad Serres, in het noorden van het land. Een vrouwelijke inwoner is volgens de staatstelevisie nog vermist.

12 januari