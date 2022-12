Parket verdenkt Qatar van omkoping Europees Parlement: 16 huiszoekingen, 4 arrestaties

Geheime documenten gevonden in opslag­plaats Trump

Een team dat werd ingeschakeld door advocaten van Donald Trump heeft eigendommen en opslagplaatsen van de ex-president doorzocht om eventuele geheime documenten op te sporen die hij meenam uit het Witte Huis. In een opslagplaats in West Palm Beach, Florida werden minstens twee zulke documenten aangetroffen in een verzegelde doos. Dat melden de New York Times en Washington Post.

7 december