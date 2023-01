Parket Peru kondigt onderzoek naar "genocide" aan tegen president

Monument in VS voor slachtof­fers Koreaoor­log kostte miljoenen, maar blijkt nu vol spelfouten te staan

Sinds vorige zomer is in Washington DC een nieuw monument te bezichtigen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Koreaoorlog (1950-1953). Een goedbedoeld initiatief, maar met een ongelukkige uitvoering. Van de ruim 36.600 slachtoffers zijn naar schatting zo’n 1.015 namen verkeerd gespeld en zijn 500 slachtoffers die omkwamen tijdens de oorlog niet eens vermeld. Dat meldt ‘The New York Times’.

10 januari