Parket Parijs eist assisenproces tegen theoloog Tariq Ramadan voor verkrachting vier vrouwen

In de #MeToo-zaak ontkende Ramadan aanvankelijk dat hij buitenechtelijke relaties had gehad. Nadien bekende hij "dominante relaties" te hebben gehad, maar wel "met instemming". De affaire haalde het charismatische, maar omstreden kopstuk van de Europese islam van zijn voetstuk.

De zaak ging aan het rollen eind oktober 2017 na klachten van Henda Ayari, een ex-salafiste die transformeerde tot een laïcistische militante (voorstander van het scheiden van kerk en staat, red.) en de zogenoemde ‘Christelle’. De ene beschuldigde hem van een verkrachting in 2012 in Parijs, de andere van een verkrachting in 2009 in Lyon.

10 maanden cel



In februari 2018 en oktober 2020 werd Ramadan vervolgens in verdenking gesteld voor de verkrachting van die twee eerste vrouwen, maar ook van drie andere potentiële slachtoffers. Ramadan zat tien maanden in de cel. De politie identificeerde twee slachtoffers via foto's en berichten op zijn computer. Het derde slachtoffer, ex-escortmeisje Mounia Rabbouj, beschuldigde hem van negen verkrachtingen in de periode 2013-2014.

Assisen

Het parket zegt in zijn aanklacht dat ondanks Ramadans herhaalde ontkenningen in "het gerechtelijk onderzoek veel elementen ten laste van Tariq Ramadan" zijn verzameld. Het parket eist daarom een assisenproces voor de verkrachtingen van Henda Ayari, ‘Christelle’, Mounia Rabbouj en een van de vrouwen die op de foto's geïdentificeerd zijn.

Die laatste verklaarde tijdens een verhoor in 2019 dat ze een fysieke relatie "met instemming" had, maar dat ze zich "geestelijk verkracht" voelde. Maar in juni 2021 trok ze haar klacht in.

De finale beslissing over een proces komt de twee onderzoeksrechters toe die belast zijn met de zaak. Overigens sloot Ramadan in 2015 al een akkoord voor het Belgische gerecht met een andere, Belgische vrouw met wie hij een relatie had. In ruil voor haar stilzwijgen over hun relatie betaalde hij haar 27.000 euro.

