Parkeergarages dreigen in te storten door zware elektrische auto’s

De British Parking Association waarschuwt voor instortingsgevaar van met name oudere parkeergarages in Groot-Brittannië vanwege de elektrische auto’s die er geparkeerd staan. Door hun zware accu’s kunnen de garagevloeren mogelijk instorten.

Elektrische auto’s hebben weliswaar geen zware benzine- of dieselmotor aan boord, maar door hun forse accupakketten zijn ze toch vaak enorm zwaar. Een EV weegt soms wel 500 kilo meer dan een vergelijkbaar model met traditionele aandrijflijn. Hierdoor kunnen in oudere parkeergarages gevaarlijke situaties ontstaan, aldus de British Parking Association tegenover ‘The Daily Mail’.

Ford Cortina

Volgens de organisatie zijn er in het Verenigd Koninkrijk zo’n 6.000 parkeergarages met meerdere verdiepingen. Het merendeel daarvan is gebouwd volgens richtlijnen die zijn gebaseerd op het gewicht van populaire auto’s uit de jaren 70. Het populairste automodel in het Verenigd Koninkrijk was destijds een 960 kilo wegende Ford Cortina Mk3.

Ook SUV's zorgen voor meer gewicht

De verschillen tussen moderne auto’s en de Ford Cortina van weleer zijn enorm. De Cortina zou nog niet eens één ster halen in een Euro NCAP crashtest. Een gemiddelde EV – zoals een Tesla Model 3 (1.819 kg) – weegt bijna twee keer zoveel. Ook auto’s met reguliere aandrijflijnen hebben flink aan gewicht gewonnen. Een nieuwe Volkswagen Golf weegt al gauw 1.400 kilogram. Bovendien kiezen steeds meer mensen voor een grote, zware SUV. Het zijn dus niet alleen elektrische auto’s waar de BPA zich zorgen over maakt.

Controles

Bouwkundig ingenieur Chris Whapples van de BPA vraagt zich af hoelang dit goed blijft gaan. “Als je het gemiddelde gewicht van elektrische auto’s ziet, begin je je af te vragen of de bestaande normen wel toereikend zijn. We hebben nog geen incident gehad, maar ik vermoed dat het slechts een kwestie van tijd is. We moedigen eigenaren van oudere parkeergarages aan om te controleren hoeveel marge ze hebben.”

‘Bizar en misleidend’

Volgens voorstanders van elektrische auto's valt dit alleszins mee. Ben Nelmes, ceo van het Groene autoadviesbureau New AutoMotive, noemt de beweringen van de BPA zelfs ‘bizar en misleidend’. Volgens hem wegen de bestverkochte benzine-/dieselauto’s in Engeland tussen de 1.400 en 1.700 kilo. “De bestverkochte elektrische auto, de Tesla Model Y, weegt 1.600 kilo en de elektrische Mini weegt met 1,3 ton evenveel als een standaard Mini Cooper”, aldus Nelmes.

Tesla Model Y weegt 1.898 kilo

Zijn cijfers kloppen niet helemaal, want de Model Y weegt 1898 kilo en de elektrische Mini minimaal 1.440 kilo, maar beide elektrische modellen vallen wel binnen het gemiddelde gewicht van de meest populaire benzine-/dieselauto’s. “Toch blijft de BPA zich richten op het gewicht van de batterijen in elektrische auto’s als reden tot bezorgdheid – terwijl ze ook nog eens vergeten te vermelden dat batterijen steeds lichter worden.” Volgens Nelmes zijn vooral SUV's de boosdoeners als het gaat om de gewichtstoename van moderne auto's.

De elektrische Hummer EV weegt 4100 kilo. Dat is bijna twee keer meer dan een Range Rover. Alleen het accupakket weegt met 1326 kilo al meer dan een Ford Fiesta.