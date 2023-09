Park in Londen afgesloten in klopjacht naar ontsnapte terreurverdachte

De Britse politie heeft een park in Londen afgezet in de zoektocht naar de terreurverdachte die is ontsnapt uit de gevangenis. Het Richmond Park ligt slechts op zo’n 5,5 kilometer van de Wandsworth-gevangenis, waar Daniel Abed Khalife woensdag kon vluchten . De politie bevestigt dat het afsluiten van het park te maken heeft met de klopjacht.

KIJK. Britse ex-militair ontsnapt uit gevangenis

Khalife, een voormalig soldaat, zat vast omdat hij verdacht wordt van het verzamelen van informatie voor Iran en van het plaatsen van nepbommen op een militaire basis. Hij ontsnapte uit de gevangenis door zich vast te maken aan de onderkant van een vrachtwagen die voedsel leverde aan de gevangenis.

Zoektocht

De gevangenis kwam er woensdagochtend om 07.50 uur lokale tijd achter dat Khalife vermist was. Toen was de vrachtwagen al zo’n twintig minuten vertrokken. Agenten konden het voertuig om 08.37 staande houden en onderzoeken. Ze vonden toen aan de onderkant het materiaal waarmee de voortvluchtige zichzelf zou hebben vastgemaakt. De Britse politie gaf gisteren een foto vrij van de vrachtwagen. Ook de precieze route die de truck heeft afgelegd is met Britse media gedeeld. De bestuurder van de vrachtwagen en het voedselbedrijf werken volgens de politie volledig mee aan het onderzoek.

Volledig scherm De bewuste vrachtwagen. © via REUTERS

“Zeer vindingrijk”

Donderdag zei de politie dat er 150 agenten in Londen waren ingezet voor de klopjacht. De commandant denkt dat Khalife zijn vlucht goed gepland heeft en dat hij als getrainde oud-soldaat een “zeer vindingrijk individu” moet zijn. De politie onderzoekt onder meer of hij hulp gehad kan hebben, mogelijk van gevangenisbewakers of andere gevangenen.

Zoektocht in park

In de zoektocht naar de ontsnapte terreurverdachte heeft de Londense politie in de nacht van donderdag op vrijdag het grote Richmond Park, in het zuidwesten van de hoofdstad, doorzocht, meldt Scotland Yard vrijdag. Het park is bijna 10 km² groot en daarmee het grootste koninklijk park in de hoofdstad. De zoektocht gaat vrijdag verder, maar het park is vrijdagochtend wel weer open voor het publiek, schrijft de BBC.

Sinds afgelopen nacht bewaken agenten de ingangen van het park. Volgens ‘Sky News’ cirkelen er ook twee politiehelikopters boven. Het is niet duidelijk waarom Richmond Park concreet in het vizier van de speurders is.

Volledig scherm De Londense skyline te zien vanuit Richmond Park in Londen. Archiefbeeld. © REUTERS

Op scherp

De autoriteiten houden er ook rekening mee dat Khalife het land al heeft verlaten. Vliegvelden namen al extra veiligheidsmaatregelen en in havens, zoals in Dover, en aan de Eurotunnel gelden verscherpte veiligheidsmaatregelen. Zo wordt de koffer van elke auto doorzocht, bericht de BBC.

Er komt forse kritiek op hoe Khalife kon ontsnappen. De regering kondigde al een onderzoek aan. De ontsnapping maakt ook de gespannen situatie in de Britse gevangenissen duidelijk. Vele zijn hopeloos overbevolkt, met bovendien een groot personeelstekort, hoge ziektecijfers en veel verloop.

Volledig scherm Beeld aan Wandsworth prison. © REUTERS

Volledig scherm Een beeld van Daniel Abed Khalife buiten aan de gevangenis waar hij ontsnapte. © REUTERS