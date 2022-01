Parisienne (28) gedood door wurging: verdachte partner, agent (29) gekend voor huiselijk geweld, nog steeds op de vlucht

De autopsie op het lichaam van een 28-jarige vrouw die vrijdagavond levenloos in een Parijse flat werd aangetroffen, bevestigt dat de vrouw gestorven is door wurging. Dat meldt het parket van Parijs zondag. De partner van de vrouw, een 29-jarige politieagent gekend voor huiselijk geweld, wordt nog steeds gezocht.

Het lichaam van de vrouw werd vrijdagavond gevonden door politieagenten van het negentiende arrondissement van de Franse hoofdstad. De agenten trokken naar het appartement van de 29-jarige man, nadat collega's van Le Blanc-Mesnil, een gemeente in het departement Seine-Saint-Denis, opmerkten dat hij vrijdagmiddag niet was komen opdagen voor zijn dienst. De man was niet thuis, maar de agenten vonden in de badkamer het levenloze lichaam van zijn vriendin.

Gezocht

De verdachte wordt gezocht, hij draagt mogelijk zijn dienstwapen. Hij werd in oktober 2019 nog in voorlopige hechtenis genomen wegens geweld tegen zijn toenmalige vriendin, meldt een politiebron. Hij kreeg toen een alternatief voor een vervolging wegens huiselijk geweld voorgesteld: hij moest een bewustwordingscursus volgen. Hij kwam er verder van af met een administratieve waarschuwing - dat is de laagste tuchtmaatregel van het ambtenarenapparaat, die niet in het dossier van de ambtenaar wordt vermeld - en werd onderworpen aan een zogenaamde "sociale follow-up" door psychologen, maatschappelijk werkers en preventieartsen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meer huiselijk geweld

De onderzoekspiste van partnergeweld wordt zo waarschijnlijker. In Frankrijk is het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld in 2020 met tien procent toegenomen. De veiligheidsdiensten registreerden 159.400 gevallen, 139.200 van de slachtoffers waren vrouwen. In de meeste gevallen ging het om fysiek geweld, met soms werkonbekwaamheid tot gevolg.

Het aantal dodelijke slachtoffers van partnergeweld lag in 2020 op 125, het jaar daarvoor waren het er zelfs 173. 102 van hen waren vrouwen. Bijna één op vijf diende eerder een klacht in wegens geweld. De cijfers van femicide of vrouwenmoord leidden eerder al tot feministische protesten in Frankrijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.