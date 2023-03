Parijse politie verbiedt protest op place de la Concorde en Champs-Elysées

Klasgenote die Luise (12) met messteken doodde nu zelf opgejaagd wild: “Haar moeder heeft haar nochtans de juiste waarden bijge­bracht”

De twee jonge meisjes die in de Duitse gemeente Freudenberg hun klasgenote Luise (12) om het leven gebracht hebben, krijgen heel wat doodsbedreigingen. “Ze zijn zelf opgejaagd wild geworden”, stelt Josephine Ballon als experte in online haat. Een collega van de moeder van de 13-jarige hoofdverdachte snapt niet hoe het zo ver is kunnen komen. “Ik ken haar mama als een ruimdenkend iemand met veel vrienden. Ze heeft haar kinderen de juiste waarden bijgebracht”, klinkt het in de Duitse krant ‘Bild’.