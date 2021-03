Parijse politie ontruimt kades langs zonnige Seine

De drukte langs de oevers was zo groot dat de politie de menigte uiteen moest drijven, omdat de afstandsregels en andere coronamaatregelen niet werden gerespecteerd. Er werd geen gehoor gegeven aan oproepen met waarschuwingen die via Twitter werden verzonden. Op de kades geldt een verbod op alcoholconsumptie.

Zo is de bewegingsruimte van veel Fransen verder beperkt in het noorden en zuidoosten, zoals rond Calais, rondom Duinkerken en ook in Nice. Daar geldt naast een avondklok ook een weekendklok. In de streek rond Calais zijn de bedden in de ziekenhuizen voor 90 procent bezet en de regionale autoriteiten willen voorkomen dat ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten.