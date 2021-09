Parijse ex-politieagent na 35 jaar ontmaskerd als seriemoordenaar

De dader wordt verdacht van vier moorden en zes verkrachtingen. Het eerste slachtoffer in 1986 was een elfjarig meisje dat werd verkracht en vermoord in een flatgebouw in Parijs. In 1987 vond er een dubbele moord plaats op een echtpaar in Parijs, en ook de moord op een negentienjarige vrouw in de Parijse regio wordt aan de dader toegeschreven. De verkrachtingen vonden in dezelfde periode plaats.