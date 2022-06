Parijse agenten geloven dat deelnemers aan escape game echte inbrekers zijn en arresteren hen

In Parijs hebben twee jonge mannen een onvergetelijke escape game meegemaakt. Voor het spel, waarbij een groep mensen samen raadsels moeten oplossen om uit een kamer te ontsnappen, moesten de deelnemers een deur openbreken met een koevoet. Plots stonden ze echter oog in oog met enkele politieagenten die dachten dat de twee mannen echte inbrekers waren. De deelnemers geloofden dat de agenten acteurs waren en maakten zelfs enkele grapjes, tot groot ongenoegen van de politie.

De escape game speelde zich af in de avond van 31 mei in de Franse hoofdstad. Volgens Michaël Ferrari, de mede-manager van de organisatie die het spel heeft gemaakt, hadden klanten van een restaurant in de buurt de politie gebeld omdat ze dachten dat ze getuige waren van een echte overval.

Nep reisbureau

Het thema van het ontsnappingsspel was “een nep reisbureau dat een geheim laboratorium verbergt”. “Het doel was om in dat reisbureau binnen te breken. De eerste handeling in het spel gebeurt op straat, door de deur te forceren met een koevoet”, legt Ferrari uit.

De spelers, twee mannen van 19 en 22 jaar, slaagden erin om binnen te gaan in het gebouw dat dienst deed als reisbureau, maar een tijdje later begon het spel wel heel realistisch te lijken. “Ineens kwamen drie agenten binnen om de deelnemers te ondervragen”, klinkt het. In realiteit ging het echter om een groot misverstand, zowel bij de agenten als bij de spelers. Zo dacht de politie dat de mannen echte inbrekers waren en geloofden de deelnemers dan weer dat de agenten deel uitmaakten van het spel.

Grapjes

De twee spelers lieten zich volledig meeslepen in het verhaal en maakten zelfs “enkele grapjes”, die de agenten allesbehalve grappig vonden. Het misverstand duurde in totaal 40 minuten. In die tijd werden de spelers geboeid, ondervraagd en gefouilleerd. Uiteindelijk kon Ferrari tussenbeide komen met een logische verklaring.

“Dit is de eerste keer dat zoiets gebeurt”, aldus de manager, die naar eigen zeggen niet van plan is om het thema van het spel te veranderen.