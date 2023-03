Parijs zet graafmachines in om afval op te ruimen in straten van de stad

17-jarige oppas dwingt baby (1) joint te roken

Een 17-jarige oppas is in de Verenigde Staten gearresteerd nadat ze een eenjarige baby, waarop ze aan het babysitten was, een joint liet roken. Ze had zichzelf gefilmd toen ze de cannabisjoint aanstak en in de mond van het meisje had gestopt. De tiener riskeert een celstraf van vijf jaar en een boete van 5.000 euro.