Parijs wil de stad helemaal op de schop: meer groen, minder airbnb

Meer groen, minder airbnb. Ziedaar twee belangrijke pijlers van een plan van in totaal 3.000 pagina’s vol vergroening en andere aanpassingen, dat de stad Parijs moet transformeren. De Franse hoofdstad wil meer natuur en minder drukte en beton, en zo een stad worden die leefbaarder is voor de eigen inwoners en ook helemaal klimaatproof.

De komende decennia moeten op grote schaal nieuwe parken aangelegd worden en bomen worden geplant in Parijs. In de drukke en toeristische wijk Montmartre wordt een flink aantal straten voetgangersgebied. Er komen ook meer fietspaden doorheen de stad. Nieuwe huizen krijgen voorrang boven nieuwe kantoren. Er komen méér sociale huurwoningen, zelfs rond de peperdure Champs-Élysées. En het aantal airbnb’s en ‘dark stores’ voor boodschappenkoeriers wordt beperkt.

Al die maatregelen en meer staan in het nieuwe bestemmingsplan (PLU) voor de Franse hoofdstad, dat sinds gisteren wordt behandeld in de Parijse gemeenteraad. Het telt bijna 3.000 pagina’s en legt voor de komende decennia alle regels vast voor de stadsinrichting en bouwplannen.

Aanpassen aan klimaatverandering

“Gezinnen moeten zich weer thuis voelen in Parijs” stelt wethouder Emmanuel Grégoire. Daarnaast is het plan vooral een antwoord op de klimaatveranderingen. “De stad moet zich aanpassen aan de stijgende temperaturen’’, zei burgemeester Anne Hidalgo eerder al. Gebouwen krijgen daarom nieuwe ecologische eisen opgelegd, de bewoners moeten straks zonder problemen een hittegolf kunnen doorstaan.

In 2050 moet Parijs officieel CO2-neutraal zijn. “Het is het eerste stadsbestemmingsplan ter wereld dat de aanbevelingen van de klimaattop in Parijs overneemt’’, zegt wethouder Grégoire.

Airco's verbieden

Symbolisch – vanwege de stijgende temperaturen – is dat de gemeente particuliere airconditioning wil verbieden. Bewoners en bedrijven moeten gebruik gaan maken van collectieve voorzieningen voor warmte én koude lucht.

Tien nieuwe parken

Veel aandacht is er in het plan voor de beplanting van de stad. In 2040 moet er voor iedere Parijzenaar omgerekend zo’n 10 vierkante meter aan groen zijn, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Nu is dat nog maar 5,8 vierkante meter. In het noorden van Parijs zal een stadspark van 25 hectare verrijzen. Verspreid over de stad komen tien nieuwe parken. Langs de ringweg van Parijs worden massaal bomen geplant. Het kappen van bestaande bomen wordt sterk aan banden gelegd.

Overal winkels binnen een kwartier

Parijs omarmt ook het begrijp ‘kwartierwijken’. In wijken moeten alle belangrijke voorzieningen – zoals winkels en overheidsdiensten – binnen 15 minuten te bereiken zijn. “Daarmee bescherm je de wijkwinkels en hoeven mensen zich minder met vervuilend transport te verplaatsen”, aldus het stadsbestuur. De verdere uitbreiding van het aantal fietspaden staat mede daarom prominent in de plannen.

Stadswijken moeten ook weer worden ‘teruggegeven’ aan de bewoners. Daarom komt er een verbod op zogeheten dark stores en dark kitchens, die vaak zorgen voor lange rijen bezorgscooters in woonwijken. In bepaalde wijken wordt ook het verhuren van kantoren of woonhuizen aan toeristen, zoals via Airbnb, verboden. Dat heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, waardoor in sommige straten nu meer toeristen met koffers lopen dan bewoners met hun dagelijkse boodschappen.

Meer sociale woningbouw

Parijs gaat flink investeren in betaalbare woningen. In het verleden waren veel jonge gezinnen gedwongen om Parijs te verlaten omdat de huizenprijzen (huur en koop) niet meer te betalen waren. Daarom komt er meer sociale woningbouw. Het college van burgemeester en wethouders wijst bijvoorbeeld op de twee panden met sociale woningbouw die kort geleden werden geopend op loopafstand van de Champs-Élysées èn zelfs vlak bij het presidentieel paleis, het Élysée.

Kritiek

Het linkse stadsbestuur heeft de afgelopen maanden hard onderhandeld om het eens te worden over de maatregelen. Samen hebben ze een meerderheid. De oppositie heeft wel kritiek. Zo zou er te veel aandacht zijn voor bewoners en te weinig voor de ontwikkeling van bedrijven en de lokale economie. Ook worden er vraagtekens gezet bij de financiële onderbouwing van alle ambitieuze plannen.

Sinds gisteren buigt de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan. Daarna worden nog adviesorganen geraadpleegd en komt er een inspraakprocedure. Pas in de tweede helft van 2024 kan het bestemmingsplan dan officieel in werking treden.

