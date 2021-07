Parijs trekt op termijn tot 2.500 soldaten terug uit Sahelregio

Frankrijk gaat zijn militaire aanwezigheid in de Sahelregio afbouwen. Op lange termijn keren er zeker 2.000 militairen terug. Dat heeft president Emmanuel Macron vandaag aangekondigd na overleg met de landen van de G5 Sahel. Dat brengt de Franse troepenaanwezigheid in de regio tegen dan op zo'n 2.500 à 3.000 militairen; vandaag zijn dat er zowat 5.100.

De komende weken begint Frankrijk zijn legerbasissen in het noorden van Mali alvast te sluiten, kondigde Macron aan tijdens een persconferentie met de nieuwe Nigerese president Mohamed Bazoum, die als enige het overleg fysiek bijwoonde. De drie Franse basissen, in Kidal, Tessalit en Timboektoe, zullen tegen begin 2022 volledig de poorten gesloten hebben. De Franse militaire inspanningen zullen zich binnenkort naar het zuiden van Mali verplaatsen. Voorlopig zal het aantal troepen ter plaatse uit veiligheidsoverwegingen wel nog constant blijven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Sahelregio is een landstreek in Afrika die gelegen is tussen vochtig tropisch gebied in het zuiden en de Sahara-woestijn in het noorden. De missie van het Franse leger in die regio, Barkhane, zal zich voortaan concentreren op twee missies: de neutralisering en desorganisatie van de top van Al-Qaïda en IS, en steun aan de uitbouw van de legers in de regio. Hiervoor zal de basis in de Nigerese hoofdstad Niamey versterkt worden. Daar komt ook het hoofdkwartier van de Europese taskforce Takuba, die vandaag bestaat uit 600 elitetroepen, van wie de helft Fransen. Het wordt de bedoeling dat de Franse aanwezigheid geheroriënteerd wordt, rond die Takuba-taskforce.

Het huidige hoofdkwartier van Barkhane, in Tsjaad, zal een sleutelrol blijven spelen. Ook in Mali blijven de Fransen met een belangrijke aanwezigheid.

Volledig scherm Franse soldaten in Barkhane. © AP

Druk van terreurorganisaties

"Afrika is het belangrijkste slagveld geworden van jihadisten die banden hebben met Al-Qaïda en IS", zei Macron vandaag nog. "Onze tegenstanders hebben vandaag een territoriale ambitie laten varen, en bedreigen in de plaats daarvan heel West-Afrika en niet enkel de Sahel." Hij wees in dat verband op de druk die terreurgroepen uitoefenen op de grensregio tussen Burkina Faso en Ivoorkust. "Dit offensief is helaas een voorbode voor verhoogde druk op alle landen die aan de Golf van Guinee liggen en die al werkelijkheid geworden is."

Samen met Mauritanië, Burkina Faso en Tsjaad maken Mali en Niger deel uit van de zogenaamde G5 van de Sahel. Al ruim acht jaar verleent Frankrijk militaire bijstaand aan deze landen met Barkhane, maar die operatie krijgt al maanden toenemende kritiek. Barkhane kostte al het leven van 50 Franse militairen.

Eind vorige maand geraakte nog een Belgische militair zwaargewond bij een bomaanslag in het noorden van Mali. In totaal raakten vijftien blauwhelmen, vooral Duitsers, gewond. Defensie is met zowat 110 soldaten aanwezig in Mali: een vijftiental soldaten binnen de trainingsmissie van de Europese Unie (EUTM) en zowat 95 soldaten die deel uitmaken van de vredesmissie van de Verenigde Naties (Minusma).

LEES OOK:

Aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt verzesvoudigd sinds het begin van de pandemied