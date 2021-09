Parijs roept ambassadeurs in VS en Australië terug voor overleg

China boos over nieuw militair pact tussen VS, VK en Australië: “Kou­de-oorlogmen­ta­li­teit”

16 september De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag aangekondigd dat de VS een nieuw veiligheids- en defensiepact hebben afgesloten met het Verenigd Koninkrijk en Australië. De drie landen gaan geavanceerde technologieën delen om zo een gezamenlijk front te vormen tegen China, al zou dat land niet expliciet worden genoemd in de overeenkomst. China verwijt de drie landen in een reactie een “Koude Oorlog-mentaliteit” te hebben. Ook Frankrijk, dat een grote order misloopt, is op de tenen getrapt.