"Parijs overweegt opnieuw om energiereus EDF te nationaliseren"

Eén schamel lichtpunt­je: Russen willen “blijven praten”

Het eerste topoverleg tussen Oekraïne en Rusland, gisteren in het Turkse Antalya, is op een sisser afgelopen. Het door Oekraïne voorgestelde tijdelijke staakt-het-vuren botste op een ‘njet’ van Rusland, dat ook geen beloftes wou doen over humanitaire corridors. “Laten we blijven praten”, zei Russisch buitenlandminister Sergej Lavrov - het enige kleine lichtpuntje.

7:00