Parijs ontving 44 miljoen toeristen in 2022: bijna dubbel zoveel als jaar ervoor

Documentai­re onderzoekt of er nog vijfde vliegtuig was op 9/11: “Verdachte passagiers in eerste klasse wilden zo snel mogelijk vertrekken”

De bemanning van een United Airlines-vlucht is er stellig van overtuigd dat hun vliegtuig als vijfde kamikazetoestel had moeten dienen op 9/11. Vier passagiers in eerste klasse gedroegen zich die ochtend verdacht en wilden zo snel mogelijk vertrekken. In het vliegtuig ernaast werden later snijmessen teruggevonden. Mogelijk beging een medeplichtige die de terroristen tijdens de voorbereiding moest helpen een cruciale fout.