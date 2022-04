Parijs haalt 149 elektrische bussen van de weg nadat er twee spontaan in brand vlogen

Notre-Dame

Het nieuwste incident vond vrijdagochtend iets na 8 uur plaats in een straat in Parijs. Er raakte niemand gewond, toch haalt het vervoersbedrijf de bussen van de weg. “Het is de tweede brand in minder dan een maand tijd in een bus van het merk Bolloré uit de serie Bluebus 5SE”, staat in een verklaring. “Uit voorzorg heeft de RATP besloten 149 van deze bussen voorlopig niet te laten rijden.”