Parijs gaat concertzaal Bataclan kopen

Leeuwarden - UPDATE Belgische F-16 botst tegen gebouw op Nederland­se vliegbasis, foto toont hoe schiet­stoel aan parachute bungelt

1 juli Een Belgische F-16 is op de vliegbasis in het Nederlandse Leeuwarden (Friesland) rijdend tegen een containergebouw gebotst. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt om zichzelf in veiligheid te brengen en raakte gewond. Hij heeft een been gebroken en is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Nederlandse luchtmacht ging er iets mis bij het opstarten van het toestel. Een Belgische technieker ligt eveneens in het ziekenhuis.