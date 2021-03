Parijs en vijftien andere Franse departementen vier weken in lockdown

Vanaf morgen/vrijdag is in zestien Franse departementen, waaronder de regio Parijs en het aan België grenzende Hauts-de-France voor minstens een maand lang een lockdown van kracht. Dat heeft premier Jean Castex donderdagavond aangekondigd. “De opmars van de epidemie versnelt duidelijk. We kiezen voor een derde weg, een manier om af te remmen zonder vast te lopen”, zo verklaarde Castex.

De 12 miljoen inwoners van Parijs en omstreken krijgen de komende vier weken te maken met een beperkte lockdown. De maatregel die vrijdag om middernacht ingaat, is volgens premier Jean Castex nodig omdat het coronavirus de laatste tijd weer in opmars is in de Franse hoofdstad, waar de stroom patiënten de ziekenhuizen overweldigt.

Winkels dicht, binnen 10 kilometer van huis blijven

Ook vijftien andere departementen krijgen te maken met de beperkte lockdown. Scholen blijven wel open, maar middelbare scholen schakelen allemaal over op half afstandsonderwijs. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht. Boekhandels en platenzaken kunnen wel open kunnen blijven, die worden voortaan geklasseerd als “van eerste noodzaak”.

Mensen moeten daarnaast binnen 10 kilometer van hun huis blijven en een attest is verplicht. Verplaatsingen tussen de betrokken regio’s zijn verboden, tenzij het niet anders kan of om professionele redenen is.

“Om de epidemie te vertragen, moeten we de mogelijkheden voor contact op gesloten plaatsen verkleinen”, legde de premier uit. “Het sluiten van een aantal winkels zou hieraan moeten bijdragen, ongeacht de specifieke risico’s die aan het bezoek ervan zijn verbonden”. “Het is mogelijk om overdag het huis te verlaten om te wandelen, uit te waaien of te sporten, zonder tijdslimiet maar met een certificaat en op voorwaarde dat je binnen een straal van 10 kilometer van je huis blijft”, aldus Castex. Buitenschoolse buitensportactiviteiten voor minderjarigen worden gehandhaafd.

Volledig scherm Ziekenhuispersoneel kijkt naar de persconferentie van de Franse premier Jean Castex. Volgens de premier heeft zijn land te maken met een derde golf. © REUTERS

Naast het Ile de France (Parijs) treft de lockdown de regio Hauts-de-France, en ook onder meer de departementen Alpes-Maritimes, Seine-Maritime en Eure. De aangekondigde maatregelen kunnen worden uitgebreid naar andere departementen, aldus Castex. De premier vroeg alle bedrijven en administraties ook om telewerk minstens vier op de vijf dagen in te voeren en “waakzaam” te zijn voor de risico’s van besmetting op het werk.

In Frankrijk geldt al een avondklok vanaf 18.00 uur. Die schuift vanaf zaterdag op naar 19.00 uur, in verband met de omschakeling naar het zomeruur. In de regio rond Nice (in het zuiden) en rond Duinkerke (in het noorden) geldt sinds enkele weken een weekendlockdown.

Derde landelijke lockdown vermijden

President Emmanuel Macron, die de situatie in Parijs woensdag “kritiek noemde”, wil een derde landelijke lockdown voorkomen vanwege de sociale en economische schade. De autoriteiten nemen steeds maatregelen in de gebieden waar veel infecties voorkomen. Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs noemde een lockdown eerder “inhumaan”.

“Vreselijke cijfers”

Frankrijk registreerde de afgelopen weken dagelijks ongeveer 20.000 nieuwe besmettingen, maar afgelopen week steeg dat met 20 procent. Donderdag waren het er 38.000, het hoogste aantal in vier maanden. “Vreselijke cijfers”, aldus premier Castex. Meer en meer lijkt dit een derde golf door de virusvarianten, zei hij.

Ziekenhuizen in Parijs brengen intussen patiënten over naar andere delen van het land, er zijn ook al mensen naar België overgebracht. In totaal liggen in Frankrijk 4.246 coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg, het hoogste aantal dit jaar. Meer dan 91.600 mensen in Frankrijk zijn overleden aan Covid-19.

Volledig scherm Beeld uit een vaccinatiecentrum in Lyon. © Photo News

Vaccinatiecampagne

Ruim 5,7 miljoen Fransen zijn inmiddels geprikt met een eerste dosis van een coronavaccin en 2,4 miljoen hebben ook de tweede al gehad. Volgens Castex is een versnelling gaande. Vanaf morgen/vrijdag zal Frankrijk ook opnieuw het AstraZeneca-vaccin toedienen. Castex zelf zal zich morgen met AstraZeneca laten inenten, meldde nieuwszender BFMTV eerder op de dag.

