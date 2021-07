Parijs en Londen versterken hun samenwerking rond terrorismebestrijding

ANALYSE. Liefde voor wapens, machocul­tuur en patriottis­me dat makkelijk ontspoort: waarom extreem­rechts zo goed gedijt in het leger

20 mei Rechts-extremisme zit in de lift en neemt steeds gevaarlijker vormen aan. Dat geldt voor heel de maatschappij. Maar in het leger is de voedingsbodem nog veel sterker aanwezig. Het stond in de sterren geschreven dat als er in Vlaanderen een potentiële Anders Behring Breivik zou opstaan, het een militair zou zijn.