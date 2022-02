Papa van Rayan (5) reageert voor het eerst: “Ik wil de koning en alle reddingswerkers bedanken, ik accepteer wat Allah ons heeft gegeven”

Zaterdag rond 21.35 uur hebben Marokkaanse reddingswerkers Rayan uit de waterput gehaald. De vreugde is groot, maar even later volgt het trieste nieuws: het jongetje is helaas overleden. Het is de koning van Marokko zelf die amper een kwartier later laat weten dat de jongen het niet gehaald heeft, en dat alle hulp te laat kwam. Hij nam contact op met de ouders van het kind en betuigde zijn medeleven. Khaled Oram, de papa van Rayan, is hem dankbaar. “Ik wil de koning en alle reddingswerkers bedanken. Ik accepteer alles wat Allah ons heeft gegeven.”