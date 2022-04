Papa steunt dochtertje met tattoo van haar enorme geboortevlek

Isla heeft congenitale melanocytaire naevi (CMN), aangeboren moedervlekken, die vaak harig en donker van kleur zijn. Bij Isla neemt de grootste geboortevlek bijna haar hele rug in. Papa Karl koos die uit om als tattoo op zijn been te zetten. Hij hoopt dat mensen ernaar zullen vragen om zo de mensen bewuster te maken van deze huidaandoening. “Hopelijk kunnen we haar zelfvertrouwen van jongs af aan opbouwen”, zegt Karl Bailey aan de BBC. “Want als ze eenmaal in haar tienerjaren komt, zou ze weleens in moeilijke omstandigheden kunnen terechtkomen”.

Ruby, het tweelingzusje van Isla, heeft de huidaandoening CMN niet. Maar de ouders willen de moedervlekken van Isla zeker niet verbergen. “Als haar tweelingzus op het strand een luier draagt, dan zij ook. We hebben haar nooit anders behandeld.”

Bekijk ook: Vader laat tattoo zetten van litteken van dochter

CMN wordt veroorzaakt door een mutatie in een gen die zich voordoet bij de baby tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder. CMN is medisch gezien enkel cosmetisch, maar kan wel een ernstige psychologische impact hebben op de patiënt. Als baby werd Isla wel gescreend op eventuele vlekjes in haar hersenen of op haar ruggengraat.

Ook de mama van Isla zal zich op een bijzondere manier inzetten voor haar dochtertje. In oktober zal ze de marathon van Londen lopen om geld in te zamelen voor Caring Matters Now, een liefdadigheidsorganisatie voor CMN-patiënten die dit jaar haar 25ste verjaardag viert.

Volledig scherm De familie Bailey met Isla, papa Karl, mama Emma en Ruby. © Emma Bailey