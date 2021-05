“Papa, ik kan niet ademen”: hoe 45 mensen om het leven kwamen tijdens een religieus feest in Israël

Hoogste aantal opgenomen coronapa­tiën­ten in Nederland­se ziekenhui­zen sinds begin januari

29 april Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot boven de 2.700, dat is voor het eerst sinds 7 januari. Net sinds gisteren zijn een eerste reeks versoepelingen - waaronder de afschaffing van de avondklok - ingegaan. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2.704 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 93 meer dan op woensdag. Afgelopen etmaal zijn er 7.344 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 1.338 minder dan gisteren, mogelijk komt dat door Koningsdag, een vrije dag bij onze noorderburen.