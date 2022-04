Paniek op vlucht van Ierse maatschappij Aer Lingus: passagiers krijgen foute mededeling te horen waarin noodlanding op zee wordt aangekondigd

Het vliegtuig landde uiteindelijk zoals gepland op de luchthaven van Dublin. “Ik zat achteraan in het vliegtuig met mijn zoon, we hadden oortjes in”, vertelt passagier Fearghal O’Lideacha aan de Ierse krant ‘The Irish Times’. Volgens de man klonk de volgende boodschap: “Dames en heren, dit is een noodgeval. Gelieve u voor te bereiden op een duiklanding”. O’Lideacha is geïnteresseerd in luchtvaart en wist daarom dat ‘duiklanding’ betekende dat het vliegtuig in het water zou gaan.

Foute mededeling

O’Lideacha vertelt hoe er maar weinig reacties op de aankondiging kwamen, waarschijnlijk omdat de meerderheid van de mensen een koptelefoon droeg. De passagier maakte oogcontact met een vrouw die de boodschap ook had gehoord. “Ik kon de ongerustheid van haar gezicht aflezen”, zegt hij. Het vliegtuigpersoneel bleef echter rustig volgens O’Lideacha en niemand haastte zich om de passagiers aanwijzingen te geven, wat de man als een goed teken beschouwde.

Een andere passagier ging naar een stewardess om meer uitleg te vragen. “Wanneer hij terugkeerde, leek hij niet in paniek”, vertelt O’Lideacha. “Ongeveer twee minuten later kondigde iemand van het vliegtuigpersoneel aan dat we de vorige mededeling mochten negeren. Dat was een grote opluchting.”

Een woordvoerster van Aer Lingus bevestigde achteraf dat een vooraf opgenomen aankondiging foutief was afgespeeld tijdens de vlucht van Zurich naar Dublin. “Nadien was er een opvolgbericht om de passagiers op de hoogte te brengen van de vergissing. Op geen enkel moment tijdens de vlucht was er sprake van een veiligheidsrisico voor de mensen aan boord”, aldus de woordvoerster.