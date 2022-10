Paniek na vijftien seconden hevige turbulentie: “Ik heb me nog nooit zo dicht bij de dood gevoeld”

Lachen met Liz op Twitter: wie neemt het van Britse premier Truss over, de krop sla of Larry de kat?

Amper 44 dagen zat ze in Downing Street 10. Liz Truss is daarmee de premier die het minst lang in functie was in het Verenigd Koninkrijk ooit. De ‘Conservative Party’ moet nu op zoek naar de derde Britse eerste minister in zes weken tijd, de vijfde al in zes jaar. Reden genoeg voor Twitter om met enkele memes en ander lachwekkend materiaal op de proppen te komen. Wie volgt Truss op: Larry de kat of de krop sla?

16:00