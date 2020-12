Paniek in Sydney amper week voor kerst door nieuwe cluster coronabesmettingen

In Sydney is er een nieuwe clusteruitbraak van coronabesmettingen in het district Northern Beaches. Alle 250.000 bewoners daar krijgen de raad om drie dagen lang zo veel mogelijk binnen te blijven en contacten te vermijden. Sydney ligt in de Austalische deelstaat New South Wales. De andere staten reageren met strenge grensmaatregelen. Een week voor kerst zorgt dit bij vele Aussies voor paniek.

Eergisteren konden we nog berichten over hoe het leven in Sydney weer zo goed als zijn normale gangetje ging. De hoofdstad van New South Wales tekende al bijna twee weken - sinds 3 december - geen nieuwe infecties meer op, tot gisteren. De Australische pers spreekt zelfs van een mogelijk superverspreidersevent in de Avalon Beach Club in het district Northern Beaches in het noorden van Sydney. Er werden zeventien nieuwe gevallen ontdekt, wat ze Down Under een “explosie” noemen.

Lees ook Zo verrassend normaal is het leven in Sydney nu corona er lijkt verdwenen

Iedereen die positief testte, wordt grondig ondervraagd. Contacttracers draaien overuren om de nieuwe besmettingen volledig in kaart te brengen. Ze voegden al twintig nieuwe getroffen locaties en drie treinlijnen toe aan de lijst van risicoplaatsen: iedereen die daar geweest is, wordt aangeraden zich meteen te laten testen en in quarantaine gaan tot het resultaat gekend is.

Volledig scherm © EPA

Amper een week voor kerst kon de timing van de uitbraak niet slechter vallen. Heel wat Australiërs hebben plannen gemaakt om familieleden in andere staten te bezoeken, familieleden die ze vaak voor het eerst in maanden nog eens live zouden zien. Het is lang niet zeker of die plannen nog kunnen doorgaan.

Deelstaat Western Australia eist dat alle reizigers uit New South Wales in quarantaine gaan en binnen de 24 uur een coronatest ondergaan. Van deelstaat Queensland moet iedereen die in het getroffen gebied vertoefde eveneens in quarantaine, en dat op eigen kosten. Victoria dringt er dan weer bij iedereen die sinds 11 december in de regio Northern Beaches is geweest op aan om zich te laten testen en eveneens in zelfisolatie te gaan tot de resultaten bekend zijn. Ook Northern Territory legt een quarantaine op en het eiland Tasmanië laat zelfs niemand binnen uit de bewuste regio.

Op social media roepen heel wat inwoners uit de andere deelstaten hun eigen overheid op om de grenzen gewoon te sluiten voor al wie vanuit New South Wales reist. Het is bang afwachten voor vele families.

Volledig scherm © EPA