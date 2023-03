Panellid valt flauw tijdens live-uitzending op Russische staatstelevisie

Europese Commissie doet inval bij Red Bull op verdenking van marktmani­pu­la­tie

De Europese Commissie heeft gisteren een inval gedaan bij de fabrikant van energiedrankjes Red Bull. Dat bevestigde Red Bull tegen persbureau AFP. "We zullen natuurlijk samenwerken in alle zaken waar ze zich zorgen over maken", aldus het in Oostenrijk gevestigde Red Bull in een verklaring.