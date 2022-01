Panel onderzoekt of Trump lid was van “criminele samenzwering” omtrent bestorming Capitool

Komende tijd weer kleinere porties frietjes bij McDonald's in Japan

Klanten van McDonald's in Japan krijgen de komende tijd weer minder frietjes bij hun bestelling. De fastfoodketen moet rantsoeneren vanwege een vertraging in de levering van aardappelen door slechte weersomstandigheden. Gedurende een maand verkoopt McDonald's in Japan alleen kleine porties patat. De fastfoodketen was juist vorige week weer begonnen met het verkopen van alle portiegroottes die op het menu staan.

7 januari