Pandora Papers leiden tot gerechtelijk onderzoek tegen president Ecuador

Seksuele uitbuiting bij medewer­kers WHO: organisa­tie start nu met actieplan

15:33 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een actieplan opgezet na een schandaal rond seksuele uitbuiting door personeel van de WHO in de Democratische Republiek Congo. De organisatie van de Verenigde Naties trekt in een eerste fase 7,6 miljoen dollar uit om programma’s op te starten in tien landen met een hoogrisicoprofiel, zo deelde de WHO donderdagvond mee.