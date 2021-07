“Pandemie van niet-gevaccineerden” baart experts in VS zorgen: aantal besmettingen neemt in elke staat toe

Het aantal Covid-gevallen neemt in alle Amerikaanse staten toe naarmate de deltavariant zich in sneltreinvaart over het land verspreidt. Er zijn vooral corona-uitbraken in delen van de VS met een lage vaccinatiegraad. “Dit wordt een pandemie van niet-gevaccineerden”, klinkt het bezorgd.

Aangezien minder dan de helft van de Amerikaanse bevolking momenteel volledig is gevaccineerd, waarschuwen experts voor een “buitengewone stijging” van het aantal coronagevallen.

In de VS zijn er gemiddeld 26.000 nieuwe bevestigde gevallen per dag – het zevendaags gemiddelde is 70 procent hoger dan vorige week. Maar vrijdag ging het al om bijna 80.000 nieuwe gevallen. De ziekenhuisopnames en sterfgevallen nemen ook toe - respectievelijk met 36 procent en 26 procent.

“We zien corona-uitbraken in delen van het land met een lage vaccinatiegraad omdat niet-gevaccineerde mensen meer risico lopen. Gemeenschappen die quasi volledig zijn gevaccineerd, doen het over het algemeen goed”, zei Rochelle Walensky, de directrice van de federale ziektepreventiedienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention), tijdens een briefing in het Witte Huis.

Walensky zei dat opnieuw een kritiek punt is bereikt in de coronacrisis. “Dit wordt een pandemie van niet-gevaccineerden.”

Volledig scherm Deze vrouw heeft zich wel laten vaccineren op de luchthaven van Florida. © AP

De uitdaging waarmee staten met relatief lage vaccinatieniveaus nu worden geconfronteerd, wordt geïllustreerd door Louisiana met 4,6 miljoen inwoners, waar slechts 36 procent van de burgers volledig is gevaccineerd en waar ziekenhuizen weer onder druk komen te staan. De staat registreert bijna 2.000 nieuwe coronagevallen per dag, het hoogste niveau in vier maanden.

Quote Elke Co­vid-do­de is tragisch. En wat nu gebeurt, is nog tragischer omdat deze slachtof­fers te voorkomen zijn Jeff Ziets

Jeff Ziets, de coördinator van het coronabestrijdingsteam van het Witte Huis, bevestigde dat niet-gevaccineerde Amerikanen “verantwoordelijk zijn voor vrijwel alle recente ziekenhuisopnames en sterfgevallen door Covid-19”. “Elke Covid-dode is tragisch. En wat nu gebeurt, is nog tragischer omdat deze slachtoffers te voorkomen zijn”, zei hij.