Pandemie heeft vooruitgang op vlak van gendergelijkheid teruggedraaid

De coronapandemie heeft de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen verergerd en de vooruitgang van de voorbije jaren teruggedraaid. Dat concludeert de Europese Commissie vandaag in haar jaarverslag over gendergelijkheid.

Het jaarverslag wijst erop dat de speciale taskforces in de strijd tegen de coronapandemie voornamelijk uit mannen bestaat. Uit een onderzoek naar 115 nationale taskforces in 87 landen (waaronder 17 EU-lidstaten) bleek dat 85 procent grotendeels uit mannen bestond, 11,4 procent uit vrouwen en in slechts 3,5 procent was er sprake van een genderevenwicht.

Tegelijkertijd gaan vrouwen wel voorop in de strijd: 76 procent van de werknemers in de gezondheidszorg en de sociale zorg zijn vrouwen. Zij zijn het voornaamste slachtoffer van de enorm gestegen werkdruk en gezondheidsrisico's in de sector. "Vrouwen staan in de frontlinie bij de pandemie en worden er harder door getroffen", stelde vicevoorzitter van de Europese Commissie Vera Jourova vast.

Volledig scherm Vrouwen ondervinden meer moeilijkheden dan mannen om terug te keren op de arbeidsmarkt. © Getty Images/iStockphoto

De pandemie heeft ook een enorme impact op vrouwen die niet in de zorg werken. Vrouwen zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd in sectoren waar telewerk niet mogelijk is, zoals de horeca en de detailhandel. Ze ondervonden ook meer moeilijkheden dan mannen om terug te keren op de arbeidsmarkt, toen de economie vorige zomer zich gedeeltelijk herstelde.

Huiselijk geweld

De pandemie en de lockdowns gingen ook gepaard met een toename van huiselijk geweld. In Frankrijk bijvoorbeeld steeg het aantal meldingen van huiselijk geweld met 32 procent tijdens de eerste week van de lockdown en in Litouwen met 20 procent tijdens de eerste drie weken. In Ierland vervijfvoudigde het aantal rechterlijke bevelen op het gebied van huiselijk geweld.

De Commissie wil de pandemie niettemin ook aangrijpen om stappen voorwaarts te zetten. Zo moeten de lidstaten gendergelijkheid opnemen in investeringen die worden gefinancierd door het Europese relancefonds. De Commissie lanceerde vandaag ook een nieuw webportaal waar de prestaties van de lidstaten op vlak van gendergelijkheid in kaart worden gebracht.

Lees ook